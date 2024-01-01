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محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..

الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان: أخشى أن أتعرض للاغتيال بسبب التطبيع مع إسرائيل..



الرياض / وكالات /

أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن خشيته على حياته في محادثات مغلقة مع أعضاء في الكونغرس، مبديا خوفه من الاغتيال إذا وافق على التطبيع مع إسرائيل.

وذكرت شبكة بوليتيكو الأمريكية أن ولي العهد السعودي أبدى مؤخرا الكثير من المخاوف والشكوك بشأن الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

وتشير تقارير أمريكية إلى أنه على الرغم من اهتمام بن سلمان بالتوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، إلا أنه يخشى بشدة على حياته إذا مضى قدمًا في اتفاق مع إسرائيل دون تنازلات للفلسطينيين.

وتقول التقارير إن بن سلمان أوضح في محادثات مغلقة أن "السعوديين يهتمون بالقضية الفلسطينية كثيرا، مثل بقية شعوب الشرق الأوسط، وسوف تتقوض مكانتي كحارس للأماكن المقدسة إذا لم أخاطب القضية المشتعلة".

وبحسب التقارير، فإن بن سلمان توصل خلال الأشهر القليلة الماضية إلى نتيجة مفادها أنه "لا توجد إمكانية للاستقرار في الشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية"، لكن بن سلمان لا يزال ملتزما باتفاق شامل مع الولايات المتحدة. وهو ما يعتبره ضرورة لبقاء المملكة العربية السعودية في المستقبل.

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