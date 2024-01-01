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القناة 12 العبرية تكشف اسباب تأخر ايران والمحور في الرد..

الأربعاء 14 أغسطس 2024 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 العبرية تكشف اسباب تأخر ايران والمحور في الرد..



القدس المحتلة/سما/

تتواصل الجهود الأمريكية لوقف الرد الإيراني المرتقب ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وزعمت القناة 12 العبرية أن أسباب تأخر الرد يعود الى نشر القوات الأمريكية ، والتهديد بفرض عقوبات اقتصادية على طهران ، وقطار جوي يضم كبار المسؤولين الأمريكيين الذين سيصلون إلى المنطقة. 

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع ألا تهاجم إيران إسرائيل إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بايدن للصحفيين بعد وصوله إلى نيو أورلينز: "هذا هو توقعي". وجاء رده بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو وحده الذي سيمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل.

أفادت وكالة رويترز أن إيران تحاول ربطت الرد المتوقع بمحادثات مفاوضات التهدئة، وبحسب ما نقل عن مسؤولين إيرانيين كبار، فإن إيران ستؤجل الهجوم إذا كان هناك اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار في غزة.

بحسب القناة العبرية فإنه ليس لدى إسرائيل أي معلومات عن موعد الرد المتوقع، والجهاز العسكري يستعد لكل الاحتمالات لتجنب المفاجأة. 

في المقابل أكد حزب الله موقفه .وقال عضو في البرلمان اللبناني عن حزب الله إن « رد الفعل سيأتي ولا مفر منه ». وبحسب قوله، فإن "الحديث عن أنه تقرر تأجيله إلى ما بعد جولة المفاوضات يوم الخميس هراء لا قيمة له". الأمر متروك لهم لاختيار الوجهة والتوقيت. رد الفعل سيأتي، إسرائيل تعيش في خوف ورعب.

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