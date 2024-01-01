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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 09 أغسطس 2024 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.

* "يديعوت أحرونوت":

- الخارجية النرويجية تستدعي نائبة السفير الإسرائيلي لديها بعد إلغاء إسرائيل صلاحيات الفريق النرويجي الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية خلال الحرب

- النرويج تعتبر تصرف إسرائيل "تصرفا عنصريا" في حين وبشكل خجول علقت واشنطن على تصرف إسرائيل قائلة: للنرويج دور أساسي في اتفاقيات السلام ويجب أن يستمر

* "هآرتس":

- بين النووي وغزة: الايرانيون لديهم ما يهتمون بالحفاظ عليه أكثر من غزة

- نتنياهو حولنا إلى أشخاص بدون مستقبل

-نتنياهو: الفريق الإسرائيلي سيغادر البلاد للمشاركة في جولة التفاوض على الهدنة

- آلاف الفلسطينيين تم تهجيرهم من خان يونس والبعض منهم في الشوارع دون إيواء

* "معاريف":

- واشنطن تعمل على استغلال التوتر مع إيران لعقد صفقة وإسرائيل متشائمة

- الغلاف مشلول والشمال يحترق ونتنياهو لا يعلق منذ بداية الحرب 

- الليكود يتصدر استطلاع رأي لمعاريف

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