فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة.
* "يديعوت أحرونوت":
- الخارجية النرويجية تستدعي نائبة السفير الإسرائيلي لديها بعد إلغاء إسرائيل صلاحيات الفريق النرويجي الذي يعمل مع السلطة الفلسطينية خلال الحرب
- النرويج تعتبر تصرف إسرائيل "تصرفا عنصريا" في حين وبشكل خجول علقت واشنطن على تصرف إسرائيل قائلة: للنرويج دور أساسي في اتفاقيات السلام ويجب أن يستمر
* "هآرتس":
- بين النووي وغزة: الايرانيون لديهم ما يهتمون بالحفاظ عليه أكثر من غزة
- نتنياهو حولنا إلى أشخاص بدون مستقبل
-نتنياهو: الفريق الإسرائيلي سيغادر البلاد للمشاركة في جولة التفاوض على الهدنة
- آلاف الفلسطينيين تم تهجيرهم من خان يونس والبعض منهم في الشوارع دون إيواء
* "معاريف":
- واشنطن تعمل على استغلال التوتر مع إيران لعقد صفقة وإسرائيل متشائمة
- الغلاف مشلول والشمال يحترق ونتنياهو لا يعلق منذ بداية الحرب
- الليكود يتصدر استطلاع رأي لمعاريف
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