"جودة البيئة": إرجاع شاحنة محملة بالأتربة إلى مصدرها في الداخل المحتل

رام الله / سما/

تمكنت سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، من ضبط شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بـ17 طنا من التربة مجهولة المصدر، في منطقة صوفين شرق المدينة، وإرجاعها إلى مصدرها في الداخل المحتل.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن الشاحنة كانت في طريقها لتفريغ حمولتها في المنطقة، وإن مفتشيها في المحافظة أعدوا التقارير الفنية ومحاضر الضبط حسب الأصول.

وأكدت أن النفايات الإسرائيلية بمختلف أنواعها تشكل ضررا وخطرا بيئيا وزراعيا، كما أن عمليات التهريب تعد انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.

ودعت "جودة البيئة"، المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن أي حالات مشابهة، مؤكدة استمرارها في ملاحقة مهربي النفايات إلى الأراضي الفلسطينية، لما في ذلك من أهمية وطنية في حماية البيئة من التلوث.