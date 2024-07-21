ضربة الحديدة.. "إسرائيل" تنشر فيديو وتفاصيل جديدة

القدس المحتلة/سما/

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، فيديو جديد يوثق لحظة استهداف الطائرات الإسرائيلية لميناء الحديدة غربي اليمن، كما نشرت وسائل إعلام إسرئيلية تفاصيل جديدة حول الضربة ضد الحوثيين.

وأظهر الفيديو الذي نشره المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، إحدى الطائرات الإسرائيلية وهي تستهدف ما يبدو أنها رافعة ضخمة داخل ميناء الحديدة.



وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن الميناء الذي هاجمه الطيران الإسرائيلي يستخدم "كطريق إمداد رئيسيا لإيصال الأسلحة الايرانية من إيران إلى اليمن، بدء بالمسيرة التي استخدمت في الهجوم صباح الجمعة" في تل أبيب.

كما نشر الجيش أمس السبت، فيديو خلال الاستعدادات قبل تنفيذ الهجوم على مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

מצורפים חומרים מהתקיפה של מטוסי חיל האוויר אמש בנמל חודיידה בתימן: pic.twitter.com/8lzXw3zuRP — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) July 21, 2024

ضمیمه اسناد آمادگی نیروی هوایی ساعاتی قبل از حمله در #یمن است: pic.twitter.com/S0ls0vsIdw — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) July 20, 2024

تفاصيل جديدة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية معطيات جديدة حول عملية "الذراع الطويلة" الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن، حيث تضمنت تحليقا طويل المدى لمسافة 1800 كيلومتر في كل اتجاه، بمشاركة العشرات من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي: طائرات F35 وF16 وF15 للتزود بالوقود وطائرات المخابرات.

وأوضحت القناة 11 الإسرائيلية، أن الضربة الأولى للعملية، استهدفت رافعتين تستخدمان لتفريغ السفن في الميناء، للهجوم في ميناء الحديدة.

إضافة إلى ذلك، تعرضت مستودعات النفط لهجوم أدى إلى نشوب حريق كبير في الميناء.

وقالت إن الطائرات أقلعت من إسرائيل حوالي الساعة 3:15 بعد الظهر، في رحلة استغرقت 2:50 ساعة في كل اتجاه. وبسبب المسافة الطويلة، تم تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود عدة مرات في الجو أثناء الهجوم، حيث تعتبر هذه واحدة من أطول الهجمات التي شنتها القوات الجوية الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن طائرات سلاح الجو أقلعت فوق البحر الأحمر، بعد أن أطلعت إسرائيل الأميركيين على خطة العملية قبل دخولها حيز التنفيذ.