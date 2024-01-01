إسرائيل تزعم : تزايد المؤشرات على اغتيال محمد الضيف

القدس المحتلة / سما/

تحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، الجمعة، عن "مؤشرات متزايدة" على نجاح إسرائيل في اغتيال قائد كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في غارة نهاية الأسبوع الماضي في قطاع غزة.

ويقول هاجري ردا على سؤال في مؤتمر صحفي: "المؤشرات تتزايد على نجاح القضاء على محمد الضيف".

وأضاف، "القائد في حماس رافع سلامة تم القضاء عليه بالتأكيد. وكان الضيف وسلامة بجانب بعضهما البعض وقت الغارة. حماس تخفي ما حدث للضيف".

وأعلنت إسرائيل، الأحد، اغتيال رافع سلامة، القيادي العسكري البارز في حركة حماس، في الضربة التي استهدفت، السبت، مخيما للنازحين في جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أنه "أحد العقول المدبرة" لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت إسرائيل استهدفت في الغارة التي نفذتها على منطقة المواصي في خان يونس، السبت، قائد كتائب عز الدين القسام، لكن حماس أكدت، الأحد، أن الضيف "بخير".

واستشهد جراء الغارة عشرات الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف خياما تؤوي نازحين في خان يونس.