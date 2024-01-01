مقربون من نتنياهو يبحثون إقالة غالانت..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء، بأن المحيطين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقشون إقالة وزير الجيش يوآف غالانت.

وذكرت دافنا ليال، مراسلة القناة الـ 12 العبريةلدى الكنيست مساء يوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "إكس"، أن المحيطين برئيس الوزراء نتنياهو يناقشون ما إذا كان سيتم إقالة غالانت من منصبه في الأشهر المقبلة.

وأوضحت أن "هناك اتفاقا واسع النطاق على أن وزير الجيش لم يعد جزءا من الائتلاف الحاكم ويجب إيجاد فرصة لإزاحته"، على حد قولها، مضيفة أنه "ينظر إلى غالانت في مكتب نتنياهو على أنه يقف بين الائتلاف وحل مشكلة التجنيد، وهو متهم بتسريب مناقشات حساسة".

وانكرت أوساط نتنياهو التقرير، وقالوا أن العلاقة بين الاثنين طبيعية في الواقع.