ترسانة أسلحة حزب الله: مئات الاف الصواريخ والمسيرات واكثر من 100 الف جندي مستعدون للقتال..

القدس المحتلة / سما/

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا سلطت فيه الضوء على ترسانة أسلحة حزب الله.

وتشمل الترسانة صواريخ موجهة وغير موجهة، ومدفعية مضادة للدبابات، وصواريخ باليستية، وصواريخ مضادة للسفن، بالإضافة إلى طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، بحسب التقرير.

ويقدر المعلقون في "واشنطن بوست" أن الحزب يمتلك ما بين مائة وثلاثين ومائة وخمسين ألف صاروخ وقذائف صاروخية - أي أكثر من أربعة أضعاف حجم تسليح حماس.

ويدعي حزب الله أن قواته تضم أكثر من 100 ألف جندي، أي أكثر من ضعف عدد قوات حركة حماس قبل اندلاع الحرب.



ونشر التقرير انواع الاسلحة التي بحوزة الحزب وهي كما يلي..

فلاك 1 وفلاك 2: صواريخ غير موجهة مصنوعة في إيران، مداها 9-11 كم، تحمل 50 كجم و120 كجم من المتفجرات .

الماس: صاروخ مضاد للدبابات مزود بكاميرا، مداه 4-16 كم.

كاتيوشا: صاروخ مدفعي مدى 4-49 كم، يحمل 10-20 كجم من المتفجرات. وبحسب كلام نصر الله في تشرين الثاني/نوفمبر، فإن صواريخ الكاتيوشا التي يستخدمها الحزب هي نسخة إيرانية من الصواريخ المنتجة في الاتحاد السوفييتي.

رعد: صاروخ مدفعي مدى 50-79 كم، يحمل 50 كغم من المتفجرات. هذه الصواريخ مصنوعة في إيران واستخدمها حزب الله في هجماته على حيفا في حرب لبنان الثانية.

بركان: صاروخ ثقيل يصل مداه إلى 9 كم، يحمل 300-500 كجم من المتفجرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر تم الكشف عن أن حزب الله يمتلك صواريخ بركان.

طائرات بدون طيار من نوع أبابيل مختلفة: مداها 120 كم، السرعة القصوى 305 كم/ساعة، تحمل 40 كجم من المتفجرات.

طائرات بدون طيار DJI Phantom 4 وMavik Pro 2: يمكنها البقاء في الجو لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ويبلغ أقصى ارتفاع لها ستة آلاف متر.

طائرة هدهد-1: يمكنها البقاء في الجو لمدة ساعة ونصف تقريباً.

صاروخ 2CL: صاروخ أرض-جو، مداه 65-100 كلم، يحمل 200 كلغ من المتفجرات.

- صاروخ مضاد للسفن من طراز C-802: مداه 120 كم، ويحمل 165 كجم من المتفجرات.

صاروخ باليستي قصير المدى مداه 250-300 كيلومتر (يشمل هذا المدى تل أبيب والقدس)، يحمل 450-500 كجم من المتفجرات.