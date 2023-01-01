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الإعلام العبري : مقتل 28 اسرائيليا بنيران “حزب الله” منذ بداية التصعيد في اكتوبر الماضي

الأربعاء 10 يوليو 2024 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري : مقتل 28 اسرائيليا بنيران “حزب الله” منذ بداية التصعيد في اكتوبر الماضي



القدس المحتلة / سما/

قتل 28 إسرائيليا شمال البلاد جراء هجمات نفذها “حزب الله” من جنوب لبنان منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء.
وقالت الإذاعة: “قتل 28 إسرائيليا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب، بينهم 11 مدنيا و17 جنديا”.
ومساء أمس الثلاثاء، قُتل مدنيان إسرائيليان وسط الجولان السوري المحتل شمالا، جراء سقوط صاروخ من لبنان على سيارتهما، وفق مصادر عبرية.
غير أن الموقع الالكتروني لمعهد الأبحاث القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب (خاص)، أفاد في تحديثه اليومي بمقتل 32 إسرائيليا في الشمال منذ بداية الحرب.

وأشار إلى إطلاق أكثر من 5600 صاروخ من لبنان وسوريا على شمالي إسرائيل منذ بداية الحرب.
كما أفاد بأن 62 ألفا و570 إسرائيليا ما زالوا نازحين من منازلهم في البلدات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها “حزب الله” مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

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