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الوفد الإسرائيلي يصل قطر: المفاوضات معقدة وتستمر عدة أسابيع..

الأربعاء 10 يوليو 2024 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوفد الإسرائيلي يصل قطر: المفاوضات معقدة وتستمر عدة أسابيع..



الدوحة / وكالات/

وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنيع إلى قطر لبدء محادثات صفقة التبادل.

ويتضمن جدول الأعمال تثبيت وتعزيز الاتفاقيات بين الأطراف التي تمت الموافقة عليها كجزء من الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووافق عليها مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى بناء آلية لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحماس.

وتوقعت صحيفة يديعوت بأن تكون المفاوضات معقدة وتستمر لعدة أسابيع.

وفي الوقت نفسه الذي جرت فيه المحادثات في القاهرة وانتقلت الآن إلى الدوحة، تتواصل الجهود من أجل إطلاق سراح المختطفين والترويج للتوصل إلى اتفاق.

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