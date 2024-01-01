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خوفًا من اعتقاله.. نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته إلى واشنطن ..

الأربعاء 10 يوليو 2024 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خوفًا من اعتقاله.. نتنياهو يرفض التوقف في أوروبا ضمن رحلته إلى واشنطن ..



القدس المحتلة / سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
ودرس مكتب نتنياهو الخيارات المختلفة للتوقف في أوروبا، بل وفكر في عقد اجتماع سياسي في جمهورية التشيك أو المجر – الدول التي تعتبر صديقة لإسرائيل. ربما كان مثل هذا التوقف سيسمح برحلة بالطائرة مشغولة بالكامل.
في النهاية، فضل نتنياهو تجنب التوقف تماما والقيام برحلة مباشرة. على الرغم من الحاجة إلى تقليل عدد الركاب على متن الطائرة في رحلة مباشرة بشكل كبير.

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