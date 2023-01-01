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أسير فلسطيني لحظة الإفراج عنه: “بن غفير” رقص على جسدي بعد تعذيبي وحاولوا قتلي داخل السجن

الأربعاء 10 يوليو 2024 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسير فلسطيني لحظة الإفراج عنه: “بن غفير” رقص على جسدي بعد تعذيبي وحاولوا قتلي داخل السجن



القدس المحتلة / سما/

أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المعتقل الفلسطيني معزز عبيات، بعد قضاء 9 أشهر في الاعتقال الإداري، حيث ظهر في حالة صحية مزرية تعكس المعاناة التي عاشها خلال فترة احتجازه.

ووثق مقطع فيديو لحظة الإفراج عن الأسير عبيات، حيث يظهر في المشهد وهو في حالة مزرية جدا، وعدم قدرته على السير بشكل سليم، وتأكيده أن وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير رقص على جسده بعد تعذيبه بشدة.

وأفاد نادي الأسير في بيان أن عبيات (37 عاماً) أُفرج عنه من سجن النقب، موضحا أنه تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وخاصة على قدميه.

 

وأوضح النادي، أن عبيات واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب والتعذيب خلال فترة اعتقاله، بالإضافة إلى التجويع والجرائم الطبية التي ساهمت في تدهور حالته الصحية.

 
 

وأكد البيان أن “الكلمات الأولى للمعتقل عبيات بعد الإفراج عنه كانت أنه تعرض لمحاولة قتل أكثر من مرة”.

وأشار إلى أن عبيات تعرض للاعتقال مرتين قبل اعتقاله الحالي، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ولم يكن يعاني من أي مشاكل صحية قبل اعتقاله.

وحمل نادي الأسير “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي خرج به المعتقل معزز”، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها أمام الجرائم المستمرة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

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