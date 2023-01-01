أسير فلسطيني لحظة الإفراج عنه: “بن غفير” رقص على جسدي بعد تعذيبي وحاولوا قتلي داخل السجن

القدس المحتلة / سما/
أفرجت السلطات الإسرائيلية عن المعتقل الفلسطيني معزز عبيات، بعد قضاء 9 أشهر في الاعتقال الإداري، حيث ظهر في حالة صحية مزرية تعكس المعاناة التي عاشها خلال فترة احتجازه.
ووثق مقطع فيديو لحظة الإفراج عن الأسير عبيات، حيث يظهر في المشهد وهو في حالة مزرية جدا، وعدم قدرته على السير بشكل سليم، وتأكيده أن وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير رقص على جسده بعد تعذيبه بشدة.
وأفاد نادي الأسير في بيان أن عبيات (37 عاماً) أُفرج عنه من سجن النقب، موضحا أنه تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، وخاصة على قدميه.