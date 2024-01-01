الرصيف الأمريكي في غزة يعود الى العمل للمرة الاخيرة على شواطئ غزة ...

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وكالة الأنباء الأمريكية، صباح اليوم، أن الرصيف الأمريكي، الذي تم نصبه وتفكيكه عدة مرات لإصلاحه بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس، من المرجح أن يعود إلى العمل للمرة الأخيرة، من أجل تزويد سكان غزة بحوالي 6000 طن من المساعدات.

الشحنات المنتظرة في غزة والتي لم يتم توزيعها حتى الآن بسبب المخاوف الأمنية.

منذ إنشائه وبدء تشغيله بداية شهر مايو، ترددت عدة مرات أنه سيتم تفكيك الرصيف المؤقت وبعد فترة ترددت أنباء عن عودته إلى النشاط، استثمر الأمريكيون في الرصيف لمدة' بحسب تقديرات بنحو 320 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قبل أيام تفكيك الرصيف العائم للمرة الثالثة، وعزا مسؤولون أميركيون ذلك إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.