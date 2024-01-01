إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم

طولكرم/ سما/

انسحبت قوات الاحتلال من طولكرم وسلفيت بعد مداهمة محال لبيع المواد الزراعية ومصادرة محتوياتها.

نجم عن اقتحام طولكرم إصابة شاب بجروح خطيرة .وبحسب وزراة الصحة فإن شابا اصيب في الرقبة والصدر وصل إلى مستشفى طولكرم الحكومي.

ووقعت اشتباكات مسلحة عندما اقتحمت قوات الاحتلال المدنية اليوم. وكان جيش الاحتلال اقتحم أمس مخيمي نور شمس وطولكرم، ودمر البنية التحتية بحجة البحث عن عبوات ناسفة .

وتنفيذا لسياسة حكومة نتنياهو وتحديدا وزير المالية سموتريتش الذي توعد بتحويل مخميات شمال الضفة إلى خراب ، يواصل جيش الاحتلال الاقتحامات المتواصلة واستهداف الشبان بالاغتيال والاعتقال بدواع أمنية.