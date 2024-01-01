  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فيسبوك" و"إنستغرام" : سياسة جديدة تمنع مهاجمة الصهيونية

الثلاثاء 09 يوليو 2024 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك" و"إنستغرام" : سياسة جديدة تمنع مهاجمة الصهيونية



وكالات - سما-

أعلنت منصة "ميتا"، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف "الصهاينة"، إذ يستخدم المصطلح للإشارة إلى ما وصفته الشعب اليهودي والإسرائيليين بدلا من مؤيدي الحركة السياسية.

وقالت الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" في منشور على مدونتها إنها ستزيل المحتوى الذي "يهاجم الصهاينة عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح للحركة السياسية، ويستخدم صورا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين".

وتحظر سياسة خطاب الكراهية لدى "ميتا" الهجوم المباشر على الأشخاص على أساس ما تسميه "الخصائص المحمية"، التي تشمل العرق والانتماء العرقي والانتماء الديني والإعاقة والهوية الجنسية وغيرها.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح "الصهيوني" باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج بشكل كاف الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع.

ويأتي تحديث السياسة بعد مشاورات "ميتا" مع 145 من الجهات المعنية التي تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في أنحاء العالم، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وتعرضت "ميتا" لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتصاعدت هذه الانتقادات بشكل أكبر بعد بدء الحرب، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على "فيسبوك" و"إنستغرام".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة لبنانية : اسرائيل تعرض على القاهرة مخططها بشأن محور فلديفيا ورفح

"يديعوت" تكشف : هكذا خطط نتنياهو للإساءة للعلاقات مع مصر …

"نتنياهو" يُصادق على انضمام بن غفير لمجلس الحرب.. لابيد: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والحكومة

تقرير : اغتيال نتنياهو بعقر داره سيقود لحربٍ أهليّةٍ تحرق الأخضر واليابس!

الاعلام العبري : الصفقة سيئة لـ إسرائيل لكن يجب القبول بها لوقف الحرب “الفاشلة” والبديل أسوء بكثير..

هيئة البث: إسرائيل تستعد للتخلي عن محور فيلادلفيا بين غزة ومصر لاستعادة الاسرى

معاريف: اغتيال الحارس الشخصي السابق لأمين عام حزب الله

الأخبار الرئيسية

مجزرة ينفذها الاحتلال الاسرائيلي ..عشرات الشهداء والجرجى بقصف للاحتلال بخان يونس

جنود اسرائيليون : الجيش يطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين بغزة وجثثهم تملأ الشوارع..

صحيفة لبنانية : اسرائيل تعرض على القاهرة مخططها بشأن محور فلديفيا ورفح

لجنة الخارجية والامن في الكنيست تصادق على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية"

"نتنياهو" يُصادق على انضمام بن غفير لمجلس الحرب.. لابيد: نتنياهو فقد السيطرة على الحرب والحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية