صحيفة لبنانية : اسرائيل تعرض على القاهرة مخططها بشأن محور فلديفيا ورفح

سما / وكالات /

قالت مصادر مصرية، أن الوفد الإسرائيلي المتواجد في القاهرة تطرق إلى الوضع الميداني على محور فيلادليفيا الحدودي، والذي جرت مناقشات مطوّلة بشأنه خلال الفترة الماضية.

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فإن إسرائيل عرضت تصوّرات تتضمّن رقابة إسرائيلية على المحور بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تكون لدى تل أبيب القدرة على الدخول إليه والسيطرة عليه في حال ادّعاء وجود عمليات تهريب للسلاح عن طريق الشريط الحدودي.

في المقابل، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، تفاصيل ما أسمته عرضاً مصرياً لإسرائيل في حال مضت الأخيرة في صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الإذاعة، في تقريرها، إن «مصر أبدت استعدادها للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور الأسلحة إلى غزة، في حال وافقت إسرائيل على صفقة التبادل».

وأوضحت أن «مصر أرسلت رسالة إلى رئيس الموساد تتضمّن عرضاً، خلال المحادثات الأخيرة يوم الجمعة»، مفاده أنه: «إذا وافقت إسرائيل على الصفقة، فستعمل مصر مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض لمنع مرور الأسلحة إلى غزة، في الأيام الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار».

وفيما سيكون الاتفاق على وضعية معبر رفح، جزءاً أساسياً من محادثات اليوم، بحضور أميركي، فإن «الجانب الإسرائيلي أبدى مرونة في تسليم معبر رفح لما وصفه بسلطة مدنيّة تتولّى إدارته، لكن بشروط وضوابط يُتّفق عليها»، بحسب مصدر مصري مطّلع، أضاف أن «الأمر يحتاج إلى نقاشات تفصيلية خلال الأيام المقبلة».

وبعد المحادثات في القاهرة، من المتوقع أن يصل ماكغورك إلى إسرائيل غدًا ويلتقي برئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش غالانت.

وسيواصل مدير المخابرات الأمريكية بيرنز توجهه إلى قطر لحضور اجتماع رباعي سيعقد يوم الأربعاء في الدوحة بشأن صفقة الرهائن.

وسيجري بيرنز في اللقاء محادثات مع رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية ورئيس الموساد ديدي برنيع. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الوفد الإسرائيلي سيناقش أيضًا مع المصريين والأمريكيين مطلب نتنياهو بمنع عودة مسلحي حماس إلى شمال قطاع غزة كجزء من تنفيذ صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار.