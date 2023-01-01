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عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية

الإثنين 08 يوليو 2024 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية



القدس المحتلة/سما/

ارتفع عجز الموازنة في "إسرائيل" خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي وبلغ 146 مليار شيكل أو حوالي 39.5 مليار دولار في أعلى مؤشر منذ عقدين.


وترتفع نسبة العجز وسط الحرب المكلفة والمستمرة في قطاع غزة بحسب ما ذكرته Ynet نقلا عن تقرير وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.


وأرجع تقرير المالية هذا العجز القياسي في موازنة الدولة إلى "النفقات الكبيرة للحرب المستمرة، والمدفوعات التي يجري تسديدها للسكان الذين تم إجلاؤهم من مناطق التماس وأيضا التعويضات المقدمة للشركات المتوقفة".

وتوقعت المالية الإسرائيلية استمرار العجز في معدلات النمو على الأقل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبعد ذلك من المتوقع أن يتجه نحو الانخفاض.

وذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي بلغ في يونيو الماضي 51.2 مليار شيكل (13.8 مليار دولار)، بزيادة 30.9% عن نفس الفترة (يونيو) من العام الماضي.

وخلص التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الحالي بلغ 300.3 مليار شيكل (81.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 223.7 مليار شيكل (60.6 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023.

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