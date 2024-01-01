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الإمارات تُجلي الدفعة ١٨ من جرحى غزة ومرضى السرطان

الأحد 07 يوليو 2024 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تُجلي الدفعة ١٨ من جرحى غزة ومرضى السرطان



وصلت بالأمس إلى العاصمة أبوظبي الدفعة الـ 18 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم من قطاع غزة، والذين سيخضعون للعلاج في مستشفيات الدولة، وذلك تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، حرص دولة الإمارات على تقديم العلاج والرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين من سكان غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة الرشيدة جاءت بتوفير كل أوجه الدعم في مجال الرعاية الصحية للأشقاء الفلسطينيين في غزة خاصة مع الانهيار الشامل للخدمات الصحية في القطاع.

وثمن سعادته، جهود السلطات والمسؤولين وفرق العمل في جمهورية مصر العربية الشقيقة في شأن تسهيل نقل المصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم لفرق العمل الإماراتية المتواجدة في مدينة العريش المصرية.

وفور وصول طائرة الاتحاد للطيران والقادمة من العريش إلى مطار زايد الدولي، قامت الفرق الطبية المتواجدة على أرض المطار بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يشهدها القطاع.

#الإمارات #إجلاء جرحى #غزة #مرضى السرطان #مطار العريش

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