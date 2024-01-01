مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة

الناصرة/سما/

قتل شاب اليوم الجمعة، في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة داخل أراضي عام الـ1948.

وذكرت مصادر محلية أن ضحية جريمة القتل التي وقعت في حي الكروم بالمدينة، هو الشاب رامي مرة (36 عاما)، مشيرة إلى أن هذه الجريمة هي الثانية التي تقع في المدينة خلال ساعات، إذ ارتكبت الجريمة السابقة عند انتصاف ليل الخميس/ الجمعة، وراح ضحيتها الشاب ساهر عرار فيما أصيب شابان آخران بجروح خطيرة، جراء تعرضهم لإطلاق نار في حي الصفافرة.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره.