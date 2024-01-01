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الهيئة الطلابية المشتركة: نرفض القوانين العنصرية التي تستهدف الحركات الطلابية وانتمائنا لشعبنا

الثلاثاء 02 يوليو 2024 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الطلابية المشتركة: نرفض القوانين العنصرية التي تستهدف الحركات الطلابية وانتمائنا لشعبنا



الداخل المحتل/سما/

أصدرت الهيئة الطلابية المشتركة بيانًا صباح اليوم، الثلاثاء، عقب مناقشة لجنة التربية والتعليم في هذه الأثناء اقتراح قانون تقدم به عدد من أعضاء الكنيست العنصريين بالتعاون مع حركة (إم ترتسو)، والذي يستهدف الحركات الطلابية ويعمل على استبعاد الطلاب عن مقاعد الدراسة بتهمة "الإرهاب والتماهي" مع شعبهم وقضيته العادلة.

وعبرت الهيئة الطلابية في بيانها عن "كون هذا القانون يأتي كجزء من عمل ممنهج تقوم به المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية وسط تواطؤ المؤسسات الأكاديمية لملاحقة الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية وكبح حرية التعبير عن الرأي وأي نوع عمل ونشاط طلابي وسياسي يتماهى مع الهوية العربية والفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "هذه القوانين لن تنال من عزيمة وانتماء طلابنا وحركاتنا الطلابية وتحيزهم لشعبهم وقيم الإنسانية والعدالة والنضال ضد الاحتلال والعنصرية والإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة بحق شعبنا في جميع أماكن تواجده".

وطالبت الهيئة الطلابية المشتركة مجلس التعليم العالي ومختلف الجامعات في البلاد بـ"رفض هذا القانون بشكل واضح لا يقبل التأويل"، ودعت كافة الحركات الطلابية الفلسطينية الفاعلة في الداخل إلى "استمرار النشاط والعمل والنضال وبناء شراكات محلية ودولية وفق القيم الوطنية والإنسانية ورفض حملة الملاحقة الفاشية التي تستهدف وعينا وانتمائنا لشعبنا".

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