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الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مخيم "بسمة أمل" للأشخاص ذوي الاعاقة في دير البلح

السبت 29 يونيو 2024 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر الفلسطيني يفتتح مخيم "بسمة أمل" للأشخاص ذوي الاعاقة في دير البلح



دير البلح/سما/

افتتحت اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مخيم "بسمة أمل" للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك في محافظة دير البلح، بالتعاون مع كلا من جمعية الاغاثة الزراعية، ومؤسسة أطفالنا الصم.


وشارك في الافتتاح ومتابعة التجهيز لفيف من مدراء الدوائر التابعة للجمعية، وعلى رأسهم الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي للجمعية في المحافظات الجنوبية، والذي اكد بعد جولة قام بها في المخيم، واستمع عن كثب لعدد من العائلات هناك، بان هذا المخيم سيحتضن  100 عائلة من ذوي الاعاقات المختلفة، وسيوفر كافة الاحتياجات المتعلقة بنوعية الاعاقة للمقيمين في المخيم، كما سيشرف فريق متخصص تابع للجمعية على تقديم برامج الاغاثة والرعاية الصحية والتأهيل والدعم النفسي لجميع العائلات في المخيم.


وتجدر الاشارة الى ان تنظيم مخيم الايواء هذا، وهو الأول من نوعه المخصص لذوي الاعاقة، يأتي في اطار التعاون والتنسيق المشترك للجمعية مع الهيئات المختلفة لتقديم يد العون للاشخاص ذوي الهمم، وتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم، لاسيما في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

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