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السعودية تحث رعاياها في لبنان على مغادرته فورا

السبت 29 يونيو 2024 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحث رعاياها في لبنان على مغادرته فورا



الرياض/سما/

: دعت السعودية، اليوم السبت، مواطنيها الموجودين في لبنان إلى مغادرته بشكل فوري.

وأعلنت السفارة السعودية لدى لبنان، في بيان اليوم السبت، “أنها تتابع عن كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان”.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس” اليوم السبت إنها تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري، وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ”.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، زادت حدة التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لاسيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي مؤخرا المصادقة على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

وفي الأيام الأخيرة، دعت العديد من الدول الغربية والإقليمية رعاياها إلى مغادرة لبنان أو عدم السفر له بسبب احتمالات شن إسرائيل حربا واسعة.

 

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