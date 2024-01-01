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السعودية تحذر من عواقب وخيمة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية

السبت 29 يونيو 2024 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تحذر من عواقب وخيمة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية



الرياض/سما/

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها لإقرار المجلس الوزاري الأمني لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، توسيع عمليات الاستعمار السافرة في الضفة الغربية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان صحفي اليوم السبت، رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، محذرة من العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية.

وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتسهم في تأجيج الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

#السعودية

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