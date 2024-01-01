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طقس فلسطين: أجواء حارة الى شديدة الحرارة

الثلاثاء 25 يونيو 2024 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: أجواء حارة الى شديدة الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، حارا في معظم المناطق الى شديد الحرارة في أريحا والأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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