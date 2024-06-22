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نجم النادي الأهلي أحمد أبو العطا ينضم إلى شهداء الحركة الرياضية جراء عدوان الاحتلال

السبت 22 يونيو 2024 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم النادي الأهلي أحمد أبو العطا ينضم إلى شهداء الحركة الرياضية جراء عدوان الاحتلال



غزة/سما/

انضم نجم نادي الأهلي الفلسطيني لكرة القدم، اللاعب أحمد أبو العطا، إلى شهداء الحركة الرياضية، بفعل جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا في قطاع غزة.

واستُشهد أبو العطا جناح نادي الأهلي، ومعه زوجته وأولاده، بعد أن استهدفت الطائرات الحربية منزله في مدينة غزة.

وفقد النادي الأهلي لاعبه الثالث في عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إذ سبقه اللاعب المخضرم محمد بركات، وزميله أنس عقيلان.

واستُشهد 300 رياضي فلسطيني، من بينهم حوالي 200 لاعب كرة قدم منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان قد أُعلن قبل أيام عن استشهاد الحكم الدولي هاني توفيق مسمح، متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة.

وكان مسمح قد أصيب بجروح بالغة، مطلع شهر أيار الماضي، إثر استهدافه بنيران قوات الاحتلال في مدينة دير البلح وسط قطـاع غزة.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، قد أكد في تصريحات له أن الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك أسرة كرة القدم الفلسطينية، يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة، ويشهد إبادة جماعية، إذ دُمرت فيها أو أُلحقت أضرار بالغة بكل البنية التحتية لكرة القدم، إضافة إلى تدمير منشأتين في الضفة الغربية، واستخدام ملاعب كرة القدم كمعسكرات اعتقال لاحتجاز آلاف الفلسطينيين وإذلالهم.

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