بروكسل ترفض استضافة مباراة بين بلجيكا و"إسرائيل"

بروكسل/سما/

عتبرت مدينة بروكسل، اليوم الأربعاء، أنه "من المستحيل" استضافة مباراة بين بلجيكا وإسرائيل في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في السادس من أيلول/سبتمبر المقبل، "بسبب مخاوف أمنية إثر التوترات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقالت بلدية بروكسل في بيان "إقامة مثل هذه المباراة في عاصمتنا، في هذه الفترة المضطربة بشكل خاص، سيؤدي بلا شك إلى إثارة مظاهرات كبيرة ومظاهرات مضادة، مما يعرض سلامة المتفرجين واللاعبين وسكان بروكسل وأيضا قوات شرطتنا الى الخطر".

وأوضحت البلدية في بيانها "إن الوضع الإنساني والأمني في غزة وتداعياته العديدة يجبر مدينة بروكسل على إخطار الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بأن تنظيم هذه المباراة غير ممكن على ملعب الملك بودوان" الذي يقع في لايكن، إحدى ضواحي بروكسل.

وقال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من جهته إنه "يأسف" لهذا القرار، مضيفا أنه كان سيوافق على إقامة المباراة "بدون جمهور".

وأضاف في بيان "نحن بصدد البحث عن حل حتى نتمكن من خوض المباراة على أرضنا ضد إسرائيل".

ولم يتفاعل الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" بعد مع هذا القرار.

كما رفضت مدينة لوفان استضافة المباراة بعدما لجأ إليها الاتحاد المحلي.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا فرنسا وإيطاليا.

يذكر أن العاصمة البلجيكية بروكسل، وعدة مدن بلجيكية وعواصم ومدن أوروبية وعالمية، تشهد منذ عدة أشهر، تظاهرات وفعاليات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات.