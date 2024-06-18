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أبو الرب: حجاج فلسطين سيبدأون بمغادرة مكة المكرمة غدا الأربعاء

الأربعاء 19 يونيو 2024 12:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الرب: حجاج فلسطين سيبدأون بمغادرة مكة المكرمة غدا الأربعاء



مكة المكرمة/سما/

قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج حسام أبو الرب، إن حجاج دولة فلسطين سيبدأون بالعودة إلى ديارهم بعد أداء فريضة الحج اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وأشار أبو الرب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر البعثة الفلسطينية للحج في مكة المكرمة، أن بعثة الحج أنهت كافة الترتيبات والبرنامج الخاص لعودة الحجاج، والذي سيبدأ صباح يوم غد الأربعاء، على دفعات، حيث الدفعة الاولى 60 حافلة، تصل إلى المعابر ظهر يوم الخميس، والثانية يوم الخميس بواقع 40 حافلة وتصل المعابر يوم الجمعة، والثالثة يوم الجمعة وتصل المعابر يوم السبت.

وبخصوص البعثات المختلفة، قال إن البعثة الطبية قدمت العلاج لحوالي 5 آلاف حاج، إضافة إلى تحويل 30 حالة من الحجاج الى المستشفيات في مكة المكرمة، كما تم صرف أدوية بما قيمته أكثر من 50 ألف ريال سعودي.

وذكر أبو الرب أن حاجين توفيا، هما فتحي الدغامين (75 عاما)، وعمرة عبد الرحيم محمد (75 عاما).

وأشار إلى وجود حالات وفاة أخرى، وتابع: "كما علمنا، فإن هناك بعض الوفيات من المواطنين الذين خرجوا بتأشيرة زيارة او غيرها، وهؤلاء كانت لهم متابعة من خلال الجهات التي قدموا من خلالها".

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