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السعودية تكشف عدد الحجاج هذا العام

السبت 15 يونيو 2024 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تكشف عدد الحجاج هذا العام



الرياض/سما/

أعلنت الحكومة السعودية عن عدد الحجاج هذا العام، لموسم الحج 1445، حيث بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا، وهو عدد مساوي تقريبا للعام الماضي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن 1.6 مليون حاج قدموا من الخارج، فيما اقتصر عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين على نحو 222 ألفا فقط.

 وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (958,137) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (875,027) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية بلغت (22.3 بالمئة)، أما حجاج الدول الآسيوية عدا الدول العربية، فقد بلغت (63.3 بالمئة)، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية (11.3 بالمئة)، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة (3.2 بالمئة).

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، فقد وصل (1,546,345) حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (60,251) حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (4,714) حاجًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1445هـ / 2024 على بيانات السجلات الإدارية واعتبارها المصدر الرئيس للبيانات، وتتمثل في جميع البيانات السجليَّة للجهات الحكومية والخاصة المعنيَّة بالحجاج.

ولا تشمل هذه الأرقام الحجاج الذين تطلق السعودية عليهم وصف "المخالفين" لعدم استصدارهم تصاريح رسمية للحج.

 

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