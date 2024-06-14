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الفرقة البريطانية "كولد بلاي" توقف حفلها بأثينا بسبب ممثل إسرائيلي (فيديو)

الجمعة 14 يونيو 2024 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفرقة البريطانية "كولد بلاي" توقف حفلها بأثينا بسبب ممثل إسرائيلي (فيديو)



لندن/سما/

أوقفت الفرقة الغنائية البريطانية الشهيرة "كولد بلاي" حفلها بأثينا إثر سقوط الممثل الكوميدي الإسرائيلي غاي هوخمان أثناء محاولته الصعود للمسرح حاملا علم إسرائيل على كتفيه."

وقال هوخمان لاحقا، إنه "أصيب في أحد أضلاعه خلال الواقعة".

وأوقف المغني الرئيسي كريس مارتن، بفرقة "كولد بلاي" لفترة وجيزة، الحفل الذي أقيم في استاد أثينا الأولمبي قبل أيام قليلة.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مارتن مذعورا وهو ينبه زملاءه في الفرقة والطاقم من حوله بقوله "توقف، توقف، توقف، توقف" بعد أن حاول الممثل الإسرائيلي والعلم على كتفيه الصعود إلى المسرح، ولم تنجح العملية، حيث سقط هوخمان على الفور إلى الخلف ساحبا معه بعض المعدات.

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