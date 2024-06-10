الامم المتحدة تؤكد : إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في النصيرات

جنيف/وكالات/

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) أن هناك مخاوف من وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب من قبل الجيش الإسرائيلي خلال عملية تحرير الرهائن الأربعة يوم السبت الماضي.

وذكر أنه ليس من المؤكد أن إسرائيل كانت حذرة بشأن عدد القنابل التي استخدمتها في العملية، بل وقالت إن حماس لم تتصرف بشكل صحيح بإيداع المختطفين في مناطق مكتظة بالسكان.

وقالت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 274 فلسطينيًا، من بينهم العشرات من النساء والأطفال، استشهدوا في العملية.

واعرب عن "صدمتها الشديدة" إزاء عدد الشهداء في عملية الاحتلال لتحرير الرهائن في النصيرات