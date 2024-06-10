  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

منظمات إنسانية تشكو من صعوبات إيصال المساعدات في غزة ناجمة عن العمليات العسكرية

الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمات إنسانية تشكو من صعوبات إيصال المساعدات في غزة ناجمة عن العمليات العسكرية



وكالات - سما-

قالت المنظمات الإنسانية إنها تواجه صعوبات في توصيل المساعدات إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "العمليات الإنسانية أصبحت بالفعل صعبة للغاية" في رفح، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى "إغلاق متقطع" للطرق، مما أدى إلى تأخيرات سمحت للفلسطينيين بأعمال النهب. 

وقالت رئيسة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، للصحيفة إن شاحنات برنامج الأغذية العالمي تتعرض "للنهب"، مشيرة إلى أن البرنامج أوقف عملياته على الرصيف الذي شيدته الولايات المتحدة في غزة بعد العملية بمخيم النصيرات وسط القطاع والتي أنقذ فيها الجيش الإسرائيلي 4 رهائن أحياء.

وأضافت: "إننا نعيد تقييم جوانب السلامة في ما يتعلق بالمكان الذي يجب أن نكون فيه وما يعنيه ذلك بالنسبة لنا"، مؤكدة أن العملية "جعلت الأمور أكثر خطورة بكثير. الناس جائعون بالفعل... إنهم يائسون".

بدوره، قال نائب مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، سكوت أندرسون، إن إدخال المساعدات إلى غزة "لا يزال صعبا للغاية". 

وصرح لصحيفة "واشنطن بوست" بأنه بمجرد دخول المنطقة، يصبح التوزيع فوضويا، قائلا إن السرقات تحدث في كثير من الأحيان خلال الرحلة من معبر كرم أبو سالم إلى المستودعات.

وقال أندرسون: "هناك اكتظاظ لدرجة أنه من الصعب التحرك"، مبينا أن "الأونروا تركز على محاولة إيصال المساعدات ورعاية الأشخاص في ملاجئنا"، التي تؤوي حاليا ما يقرب من نصف السكان النازحين.

وأشار إلى أن هناك محاولات لبدء التعليم للأطفال في الملاجئ، حتى لو كان ذلك يقتصر على ساعة يوميا، مضيفا: "مجرد شيء يمنح الأطفال إحساسا بالروتين ويشغل عقولهم مرة أخرى".

الأكثر قراءة اليوم

بيان عاجل لحركة حماس بشأن قرار مجلس الأمن يبشر بتطور كبير

أسيرة إسرائيلية أطلقت من غزة تكشف بعض التفاصيل الحياتية التي عاشتها خلال فترة احتجازها

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين بتفجير مبنى في رفح

مع الحب والتقدير من السنوار.. باقة ورد أمام مكتب غانتس

حماس تتحدث عن "عقبة" بلينكن أثناء زيارته للمنطقة

4 شهداء و8 إصابات برصاص الاحتلال قرب كفر نعمة غرب رام الله

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف عن فحوى رسائل بعثها السنوار للوسطاء وأعضاء الحركة..

اسرائيل تعلن مقتل 4 جنود بينهم ضابط واصابة 6 آخرين في كمين برفح

استطلاعات: غالبية إسرائيلية تؤيد إجراء انتخابات مبكرة وغانتس يتراجع

photo_2024-06-11_00-48-12

الكنيست يصادق على استمرار تشريع تمديد إعفاء الحريديين من التجنيد

photo_2024-06-10_22-17-05

شهداء معظمهم أطفال في قصف للاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية