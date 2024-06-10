مجهولون يسطون على فرع أحد البنوك في ترقوميا

الخليل/سما/

سطا مجهولون، صباح اليوم، على فرع أحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل، وتمكنوا من الفرار.

وظهر فيديو متداول لشخصين على دراجة نارية وهما يفران من امام البنك.

كما ظهر احد الاشخاص وهو يحمل سلاح ناري "مسدس" بين يديه ويقف أمام البنك.

ولم يصدر عن البنك اي تعليق بخصوص الحادثة. ولم يعرف حتى اللحظة قيمة المسروقات.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: ان جريمة السطو التي وقعت اليوم، هي الثالث عشر من بداية العام. حيث تم السطو على فرع لأحد البنوك في بلدة ترقوميا غرب الخليل والشرطة والأجهزة الأمنية تباشر إجراءات البحث والتحري حول الواقعة.