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حزب الله يدخل مسيرة إلى حيفا لاول مرة منذ بدء الحرب..

الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يدخل مسيرة إلى حيفا لاول مرة منذ بدء الحرب..



حيفا/سما/

اعلن الجيش الإسرائيلي انه اعترض هدفا جويا فوق البحر قبالة شواطئ حيفا.ولوحظ أنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات لاختراق طائرة معادية وفقا للسياسة هناك ولم تقع إصابات ولم تحدث أضرار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ان هذه المرة الأولى منذ بدء الحرب التي ُيدخل فيها حزب الله مسيّرة إلى حيفا وهذا حدث استثنائي.

من جهته أعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصره في وحدة الدفاع الجوي ‏تصدت منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 2024 لطائرة اسرائيلية معادية انتهكت الاجواء ‏الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض - جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة ‏الاجواء اللبنانية على الفور.‏

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