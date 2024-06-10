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اسرائيل تعلن مقتل 4 جنود بينهم ضابط واصابة 6 آخرين في كمين برفح

الثلاثاء 11 يونيو 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن مقتل 4 جنود بينهم ضابط واصابة 6 آخرين في كمين برفح



غزة/سما/

أعلنت إسرائيل عن مقتل أربعة جنود وإصابة 6 آخرون في انفجار عنيف أدى إلى انهيار مبنى كبير فوق روؤس القوة العسكرية من لواء جفعاتي في رفح.

ومن بين الجنود المصابين، أصيب خمسة بجروح حرجة والباقي بين خطييرة ومتوسطة. وقتل الضابط والجنود جراء انفجار أدى إلى انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي الشابورة بمدينة رفح، حيث كانت القوات تعمل في المنطقة، وأصيب 6 جنود، 5 جراحهم خطيرة بينهم ضابط وأربعة جنود وجندي آخر جراحه متوسطة.

ووفقا للمعلومات التي سمح الجيش الإسرائيلي بنشرها، فقد قتل وأصيب الجنود والضباط، أمس الإثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار مبنى في رفح.

ومنذ بداية الحرب سقط 650 جنديا، 298 منهم منذ بداية العمليات البرية في غزة.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أصدرت بيانا أمس الإثنين جاء فيه: "تمكنا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ قصفنا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

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