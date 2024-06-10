البنتاغون ينفي استخدام رصيف غزة في عملية النصيرات

واشنطن/سما/

وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين التقارير التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة قبالة غزة خلال مهمة دموية لاستعادة 4 محتجزين بأنها “غير دقيقة”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المخابرات الأمريكية ساعدت في إستعادة المحتجزين الأربعة في عملية عسكرية إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 274 فلسطيني، لكن المتحدث باسم البنتاغون، اللواء بات رايدر، قال للصحافيين إن الرصيف لم يستخدم في العملية الخاصة، وسعى بحماس إلى تبديد “بعض مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي غير الدقيقة” حول العملية.

وقال رايدر: “لم يتم استخدام منشأة الرصيف، بما في ذلك معداتها وأفرادها وأصولها، في عملية لإنقاذ المحتجزين في غزة”. “إن أي ادعاء من هذا القبيل على خلاف ذلك هو ادعاء كاذب.”

واعترف رايدر بأنه “كان هناك نوع (..) من نشاط طائرات الهليكوبتر” بالقرب من الرصيف البحري.

وقال رايدر إنه “لن يخوض في تفاصيل بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه أو لا يكون عليه الدعم الاستخباراتي”، وشدد على عدم وجود مشاركة عسكرية أمريكية في عملية الإنقاذ، ولم تكن هناك أي قوات أمريكية على الأرض.

وقال رايدر أيضًا إنه لا يعتقد أن المفاهيم الخاطئة حول استخدام الرصيف تعرض القوات الأمريكية لخطر أكبر في المنطقة.