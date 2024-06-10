غارات إسرائيلية على شرق لبنان وأنباء عن شهداء

بيروت/سما/

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، سلسلة غارات جوية بالعمق اللبناني، طالت منطقة الهرمل الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود السورية، فيما تحدث إعلام محلي عن استشهاد شخصين جراء الغارات.



وقال شهود عيان إن طيرانا حربيا إسرائيليا نفذ غارات على بلدة حوش السيد علي في منطقة الهرمل، التي تبعد نحو 130 كم عن الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ولم يتضح على الفور الأهداف التي طالها قصف الطيران الإسرائيلي في تلك المنطقة، التي تعد أبعد مدى يصل إليه منذ بدء تبادل الاشتباكات مع فصائل فلسطينية ولبنانية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



لكن قناة “الجديد” المحلية تحدثت عن استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في الهرمل، دون ذكر معلومات أخرى بالخصوص.



ولفت الشهود إلى أن الدفاعات الجوية التابعة السورية أطلقت صاروخا تجاه الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.



وأوضحوا أن الصاروخ سقط في منطقة فنيدق بمحافظة عكار شمال لبنان؛ مما أدى إلى تضرر أحد المنازل قيد الإنشاء.



ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.