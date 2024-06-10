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الإمارات تدعو لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة

الإثنين 10 يونيو 2024 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعو لوقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة



أبو ظبي/سما/

دعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، الاثنين، إلى "وقف فوري ودائم" لإطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ أكثر من 8 أشهر.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس" الذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة نيجني نوفغورود الروسية لمدة يومين، وفق بيان للخارجية الإماراتية.

وعقد الاجتماع برئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة "بريكس" خلال عام 2024، ويأتي بعد أشهر من إعلان الإمارات في أغسطس/آب الماضي الانضمام للمجموعة رسميا.

وأعرب ابن زايد عن سعادته بتمثيل بلاده للمرة الأولى في مجموعة بريكس، وأمله "في أن يشكل انضمام دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة المجموعة، وحافزا إضافيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء".

وأضاف: "نحن اليوم أمام فرصة مهمة ضمن مجموعة بريكس لتعزيز تكاملنا الاقتصادي، والخروج بمبادرات استراتيجية في مختلف المجالات، وأبرزها السياحة، والطاقة، والصناعة، والنقل، والتعليم، والاقتصاد الأزرق".

وبشأن الوضع في غزة، دعا ابن زايد إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق إلى المحتاجين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين".

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