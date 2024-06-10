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إدخال 20 ألف لتر من الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي في غزة

الإثنين 10 يونيو 2024 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدخال 20 ألف لتر من الوقود لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي في غزة



غزة/سما/

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم أنه تم اليوم الاثنين إدخال كميات جديدة من الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي الرئيسة في غزة وشمال غزة، بلغت 20 ألف لتر تم توزيعها على 23 بئر مياه (8 في مدينة غزة، و9 في مدينة جباليا ومخيمها، و4 في بيت لاهيا، و2 في بيت حانون).

وأضاف أنه تم كذلك توزيع الوقود لأربع محطات صرف صحي هي: بركة الشيخ رضوان، وبركة أبو راشد، وعسقولة، والبقارة، لضمان استمرار تشغيلها ومنع طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المكتظة بالسكان. وأوضح غنيم أن هناك صعوبة كبيرة في تأمين الوقود اللازم، في ظل استمرار العدوان ومنع إدخال المواد الأساسية اللازمة، مؤكدا "أننا نبذل جهودا متواصلة لتأمين الوقود وضمان تشغيل عدد من الآبار ومحطات ضخ الصرف الصحي الأساسية، لضمان توفير خدمة المياه والصرف الصحي في الحد الأدنى المطلوب، وتمكين أبناء شعبنا من البقاء في أماكن سكناهم وتثبيتهم على الأرض".

كما أكد أن العمل متواصل أيضا على تشغيل محطات الصرف الصحي لتصريف المياه العادمة وعدم تدفقها بين المواطنين، لا سيما في المناطق المكتظة.

وشدد غنيم على ضرورة تعاون جميع الأطراف في توفير الوقود الكافي لتشغيل المرافق اللازمة وضمان استمرار عمل الآبار والمحطات، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الذي يترتب عليه الزيادة في الطلب على المياه التي تعرضت لنقص حاد، بسبب تدمير جزء كبير من مرافق المياه والصرف الصحي.

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