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تعيين داني دانون في منصب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة

الأحد 09 يونيو 2024 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعيين داني دانون في منصب سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة



القدس المحتلة/سما/

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعيين عضو الكنيست داني دانون في منصب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن دانون يمتلك خبرة كبيرة على الساحة الدولية ولا شك أنه سيستخدم مواهبه وتجربته في هذه الفترة.

وأضاف أن هذا التعيين سيطرح على الحكومة للمصادقة عليه ثم سيبدأ السيد دانون ولاية ثانية كسفير لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.


وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الأحد، انتهاء خدمته بعد نحو 4 سنوات قضاها في هذا المنصب.

وقالت قناة "كان" العبرية إن أردان أنهى مهامه بعدما رفض المحاسب العام في وزارة المالية طلبه الحصول على شقة احتياطية، تكلف الدولة نحو مليون شيكل سنويا.

يأتي ذلك، بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع أن أردان قرر العودة إلى إسرائيل ليكون بالقرب من اثنين من أبنائه يخدمان في الجيش وهذا ما تم تأكيده أيضا في المحيطين بأردان.

لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة، بذل نتنياهو جهدا كبيرا لإبقاء السفير أردان في الولايات المتحدة كسفير لإسرائيل. وقال أردان أن اثنين من أبنائه الـ4 يدرسان في الولايات المتحدة، وإذا بقي في منصبه بالخارج، فهو يريد العيش بالقرب من مكان دراستهم في نيويورك، وفق القناة.

وطالب مكتب نتنياهو، المحاسب العام بالموافقة على طلب أردان، لكن المحاسب العام رفض رفضا قاطعا بحجة أنها نفقات باهظة لا ينبغي للدولة أن تدفعها.

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