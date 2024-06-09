قطر تدعو العالم للتحرك لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

الدوحة/سما/

أكدت قطر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإنهاء الحرب التي يتعرض لها سكان قطاع غزة والمجازر التي ترتكب هناك وما تخلفه من ضحايا.

وجاء التأكيد على لسان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في افتتاح اجتماع وزاري لدول مجلس التعاون الخليجي عقد في الدوحة. ودعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

وأكد آل ثاني على ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة، لأن ذلك هو منطلق التوتر في المنطقة. وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية على أن “سياسات دول مجلس التعاون الخليجي، ومخرجات القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة في شهر ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، أكدت ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة”.

وتحدث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن الدور الذي تقوم به قطر في إطار وساطتها المشتركة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

ويبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في الدوحة، التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، ولا سيما الحرب المستمرة في غزة، والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول والتكتلات العالمية.

وناقش وزراء دول مجلس التعاون الخليجي الست في اجتماعهم الخاص القضايا المشتركة إلى جانب التطورات والأحداث في المنطقة وتحديداً في فلسطين.

كما عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي اجتماعين وزاريين آخرين تستضيفهما الدوحة، يضمان دول مجلس التعاون مع كل من اليمن، بحضور شايع محسن الزنداني وزير الخارجية اليمني، وتركيا بحضور هاكان فيدان وزير الخارجية التركي.

وكشف جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون الخليجي، يبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بمدينة الدوحة ديسمبر/ كانون الأول 2023م، وأيضا مناقشة التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.