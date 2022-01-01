"إسرائيل" تسمح بنشر تقرير خطير عن قدرات "حزب الله" اللبناني

القدس المحتلة/سما/

نشرت "قناة 12" العبرية تقريرا عن جاهزية "حزب الله" للحرب في أي وقت، مشيرة إلى أن تشكيلاته المهمة لم تتضرر حتى الآن في القتال مع الجيش الإسرائيلي وحددت الموعد الأقصى لـ"حرب الشمال".

وجاء في التقرير أنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع "حزب الله" فلن يؤدي ذلك إلا إلى "تأجيل الحرب على أقصى تقدير، خلال عامين، أي حتى نهاية عام 2026"، داعيا إلى تحضير الإسرائيليين كلهم لحملة كاملة ضد "حزب الله" وإيران.



وكانت آخر مرة وصلت فيها المعضلة المحيطة بالجبهة الشمالية إلى ذروتها، في 11 أكتوبر 2023، بعد وضع خطة لهجوم استباقي ضد "حزب الله"، وكادت أن تؤتي ثمارها - كما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال محادثة بين بنيامين نتنياهو وجو بايدن، طلب فيها الرئيس الأمريكي من رئيس الوزراء "التفكير في العواقب".

وانتهى ذلك بعودة الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، التي كانت في الأجواء بالفعل بحسب الصحيفة وهبوطها.

وأضاف تقرير القناة 12، أنه الآن وبعد 8 أشهر من عمليات الإطلاق المتكررة والمتزايدة، تبرز بالفعل أصوات متزايدة في الحكومة تطالب بـ "تدمير حزب الله" في حرب شاملة، من أجل السماح لسكان الشمال بالعودة بعد زوال التهديد.

بدوره، قال نتنياهو هذا الأسبوع: "لا يمكننا أن نسمح باستمرار الوضع على حاله في الشمال".

"حرب لبنان الثالثة"

وتساءل التقرير "كيف ستبدو حرب لبنان الثالثة" إذا وقعت!، وما هو الثمن الذي سيتعين علينا أن ندفعه مقابلها؟ الحدث الرئيسي في الحرب مع "حزب الله" من المتوقع أن يكون عدد الصواريخ التي ستضرب نقاط المؤخرة.



وبحسب تقديرات معهد الأبحاث، يمتلك الحزب اللبناني 150 ألف قذيفة هاون، و65 ألف صاروخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا، و5000 صاروخ وقذيفة يصل مداها إلى 80-200 كيلومتر، و5000 صاروخ يصل مداها إلى 200 كيلومتر أو أكثر، و2500 طائرة بدون طيار ومئات الصواريخ المتطورة مثل الصواريخ المضادة للطائرات أو صواريخ "كروز".

كما تشير التقديرات إلى أن "حزب الله" سيطلق، في سيناريو الحرب، آلاف الأسلحة يوميا إلى إسرائيل. وتظهر البيانات الصادرة عن "مركز دادو" للفكر العسكري المتعدد التخصصات - وهو معهد أبحاث تابع للجيش الإسرائيلي ومجهز لتعزيز التفكير المنهجي وعمليات التعلم في الجيش - أن الحزب اللبناني لديه القدرة النارية لأكثر من 4000 صاروخ وقذائف دقيقة وطائرات بدون طيار متفجرة خلال يوم قتال عادي ويصل مدى معظم الصواريخ إلى بضع عشرات الكيلومترات، لكن عددا كبيرا منها يصل إلى مئات الكيلومترات.

مخزون الأسلحة المفترض لدى "حزب الله"

ويرى بعض الخبراء الإسرائيليين أن "القوة النارية الرئيسية لحزب الله هي صواريخه وقذائفه التي تغطي جميع مناطق دولة إسرائيل، وقدرته على إطلاق النار بدقة". "إن الجزء الأكبر من القوة النارية سيهدد المنطقة الشمالية بأكملها، من المنهارية إلى خط حيفا. وهذا يعني أنه خلال الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين من الحرب، سيكون من المستحيل تقريبا أن نعيش حياة يومية في هذه المنطقة - سيكون من الصعب توفير الاستمرارية الوظيفية للبنى التحتية للاتصالات والكهرباء، وربما تتلقى المياه أيضا نيرانا من صواريخ بعيدة المدى، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها من منطقة البقاع اللبنانية أو من بيروت نفسها لذلك سوف يركز على هذا الجهد لأنه يعتبره انتصارا".



وتقدر إسرائيل أن "حزب الله" سيكون قادرا على تجديد مخزونه من الصواريخ حتى خلال جريان الحرب، عبر الممر الإيراني.

ويقول العقيد المتقاعد رونان كوهين: "هذا سيسمح لحزب الله بالقتال لفترة طويلة"، صحيح أن الجيش الإسرائيلي لديه قدراته وقبة حديدية، لكن كل شيء يعتمد على مسألة مدى قدرة "حزب الله" في الحفاظ على مدى النيران في مواجهة هجومنا الجوي. وهذا ركيزة أساسية لم نواجهها من قبل، ومن المهم القول إنها لا تقارن بـ"حماس" من حيث النطاق، ومن حيث جودة الدقة ومن حيث الرؤوس الحربية. لقد حصلنا على "تذوق بسيط" من حماس، بإطلاق صواريخ غير دقيقة على المنطقة الوسطى، لكنها كانت محدودة زمنيا".

عشرات المواقع المدمرة في إسرائيل مقابل آلاف القتلى من "حزب الله"

وبحسب تقديرات الجيش التي تم إجراؤها خلال مناورة "عربات النار" التي أجريت في ربيع عام 2022، في حرب مستقبلية مع "حزب الله"، قد يطلق التنظيم عدة آلاف من الصواريخ في الأيام القليلة الأولى، ويواصل إطلاق حوالي 1500 صاروخ يوميا على إسرائيل طوال أيام القتال. وتوقع الجيش حينها أنه في كل ساعة خلال الحرب، تسقط 10 صواريخ وقذائف صاروخية على المباني في الشمال. لذلك، تحدث سيناريو الإسناد عن مقتل نحو 300 جندي ومدني في اليوم التاسع من الحرب، ونحو 80 موقعا للدمار في عموم البلاد، بما في ذلك المباني التي تتعرض لأضرار جسيمة أو الانهيار.



وفيما يتعلق بعدد الضحايا في صفوف "حزب الله"، بقدر ما هو معروف، قضى الجيش الإسرائيلي على ما بين 650 إلى 800 عنصرا منهم في حرب لبنان الثانية من خلال مجموعة محدودة من الأهداف والمناورات البرية المحدودة للغاية - والآن نتحدث عن تقديرات بآلاف العناصر. وتقول ورقة بحثية للجيش تعود لعام 2022 إنه من أجل هزيمة "حزب الله"، يجب أن تنتهي الحرب القادمة بحوالي 3000 قتيل وحوالي 12000 جريح من الحزب.

صواريخ فتح 110 الدقيقة

معظم الضرر الذي سيلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، في سيناريوهات الحرب، سوف يكون سببه صواريخ فتح 110 الدقيقة - والتي، مثل صاروخ "بركان"، تحمل رأسا حربيا يزن نصف طن، لكن مداها يصل إلى 350 كيلومترا ونصف قطر الضربة يبلغ 350 كيلومترا.

ومثل هذا الصاروخ يمكن أن يصيب سيارة في تل أبيب إذا تم إطلاقه من جماعة البقاع الإرهابية في لبنان. وانتقلت الدقة في الإصابة بسرعة كبيرة إلى صواريخ مثل "غراد"، على سبيل المثال، وما يثير القلق بشكل خاص هو مسألة الدقة في دخول الترسانة قصيرة المدى - التي تضم 65 ألف صاروخ وقذيفة.

وتيرة تحويل الصواريخ إلى دقة عالية دفعت باحثي "مركز علما" إلى رفع تقدير الأسلحة التي يمتلكها "حزب الله"، "بدلا من مئات الصواريخ والصواريخ الدقيقة والذخائر الدقيقة، يمتلك حزب الله حاليا الآلاف منها"، كما جرى التحذير من ترسانة مكونة من حوالي 250 ألف صاروخ، سيتم إطلاقها في كثير من الحالات من أعمدة إطلاق تحت الأرض ومموهة.

لا اعتقاد سائد باستعداد الجيش لحرب شاملة

صحيح أن الجيش الإسرائيلي جاهز بالفعل على الحدود الشمالية، لكن لا يعتقد الجميع أنه مستعد لحرب شاملة بحسب العميد المتقاعد عيران أورتال، الباحث الكبير في مركز "بيغن-السادات" ويرى أن تقييم الوضع تجاه احتمال اندلاع حرب في الشمال يجب أن يسلط الضوء على تآكل فعالية الدفاع في ظل الظروف الحالية.

وبحسب أورتال، يمكن للمرء أن يفهم الأصوات الداعية إلى حل عسكري فوري في الشمال، لكن محنة النازحين ليست سوى متغير واحد في تقييم الوضع. ويقول: "أعرف كيف أحلل أن المبادرة الهجومية التي يسعى الكثيرون من أجلها، بما في ذلك السكان أنفسهم، لن تكون قادرة على استعادة السكان، بل على العكس من ذلك - ستؤدي إلى تفاقم في التهديد". "سيحول الإرهاق الذي تسيطر عليه حاليا نسبيا معادلات ردود الفعل المتبادلة على الحدود، إلى حرب شاملة، تتجه فيها كل قوة نيران العدو نحو الجيش والدولة".

"إزالة التهديد" وليس "النصر الكامل"

ويطلب أورتل عدم النظر إلى عملية "السيوف الحديدية" باعتبارها حملة قائمة بذاتها، بل كمرحلة حاسمة وتاريخية في حرب أطول بكثير. لقد استيقظنا في 7 أكتوبر واكتشفنا أن ما كان ينمو عبر الحدود أمر لا يطاق. لقد رأينا ذلك من قبل ولم نكن مستعدين للاعتراف به، إنها اللحظة التي تتحرك فيها دولة إسرائيل من تلك الاستراتيجية وتعيد بناء استراتيجية صنع القرار".

ويوضح أورتيل أن الاستراتيجية الحاسمة ليست "النصر الكامل" بل "إزالة التهديد"، وبالتالي فإن الجيش ليس جاهزا بعد. ووفقا له، يجب أن تكون القوات البرية قادرة على نقل الحرب إلى أراضي العدو وضربه بسرعة وكفاءة.

"لا أحد يتحدث عن حل الأحلام"

ويعتقد أورتيل أنه "من الواضح تماما أن انتهاء القتال في الجنوب سيؤدي أيضا إلى هدنة في الشمال". "صحيح أن الأحلام ليست حلا ويبدو لي أنه لم يعد أحد يتحدث عن حلول الأحلام. أعتقد أن سكان الشمال يمكنهم أيضا العودة مع إدراك أن السلام العالمي لم يعد موجودا".