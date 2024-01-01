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إنجاز كبير "للفدائي" في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا (فيديو)

الجمعة 07 يونيو 2024 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنجاز كبير "للفدائي" في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا (فيديو)



الدوحة/سما/

بلغ المنتخب الفلسطيني المرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب تعادله مع نظيره اللبناني مساء اليوم الخميس.

وكان منتخب "الفدائي" بحاجة إلى التعادل أمام نظيره اللبناني، لضمان تأهله إلى هذا الدور، وهو ما تحقق في المباراة (0-0) التي جمعتهما على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

 

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 8 نقاط، وضمن احتلاله المركز الثاني في المجموعة التاسعة (I)، متأخرا بفارق 7 نقاط عن نظيره الأسترالي المتصدر.

بينما توقف رصيد منتخب لبنان عند 3 نقاط فقط، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب، بفارق نقطتين عن منتخب بنغلاديش المتذيلِ المجموعة.

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