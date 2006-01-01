الشيكل يواصل التراجع بعد الحديث عن توسيع الحرب شمالا

القدس المحتلة/سما/

تواصل عملة الشيكل الإسرائيلي التراجع٬ حيث انخفضت 0.6% مقابل الدولار إلى 3.71 الشيكل الأربعاء٬ ويأتي ذلك بعدما قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن الدولة العبرية مستعدة للقيام "بتحرك قوي للغاية" ضد حزب الله اللبناني.

جاء ذلك خلال جولة قام بها نتنياهو عند الحدود مع لبنان، وقال إن إسرائيل مستعدة لتحرك قوي في الجبهة الشمالية.



ووفقا لموقع كالكاليست الإسرائيلي، يواصل المستثمرون في السوق الإسرائيلية متابعة الوضع الأمني على الحدود الفلسطينية اللبنانية، وذلك بعد اليوم الذي احترق فيه الشمال بسبب مسيّرات حزب الله.

ويستهدف حزب الله بشكل متكرر البلدات القريبة من الحدود في الشمال المحتل٬ والتي تم إخلاء الكثير منها بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، في توسع لتداعيات حرب إسرائيل على غزة.

وأدى هذا التوتر إلى هبوط مؤشر بورصة تل أبيب 35 نقطة، 1.1%، والبنوك 1.4%. وتراجع مؤشر النفط والغاز 1.8% وسط تراجع أسعار الطاقة عالمياً. وانخفض سعر السندات الحكومية، وارتفع عائد السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.835%



وانخفضت أسهم تل أبيب للتأمين بنسبة 1.1%. وأغلقت سوق الأسهم الثلاثاء في اتجاه أخضر وسط تقارير أجنبية عن تقدم في الاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

في المقابل، سجلت "الأسهم الحربية" التي تمتعت بزيادات قوية هذا العام، تراجعات حادة. وخسر سهم العال 7.6%، وخسر سهم المطار 7.8%، وتراجع سهم أريت للصناعات 7%. وتم تخفيض سهم Razor بنسبة 7.5% وتراجع سهم Next Vision بنسبة 6.1%.



ويتبادل الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار منذ 8 أشهر بالتزامن مع حرب غزة، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع بين الخصمين المدججين بالسلاح.

ويعتبر التصعيد القتالي الدائر بين الاحتلال وحزب الله الأسوأ منذ حرب عام 2006 بينهما، وقد دفعت عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود إلى النزوح.