ماكرون لنتنياهو: يجب على السلطة الفلسطينية أن تحكم غزة

القدس المحتلة/سما/

أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على السلطة الفلسطينية "ضمان إدارة" قطاع غزة.



وأيد ماكرون في محادثات هاتفية مع نتنياهو، اقتراح وقف إطلاق النار في غزة، واتفاق إطلاق سراح المحتجزين، الذي قدمه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيان من قصر الإليزيه.



وأضاف ماكرون أن "هذا الاتفاق يجب أن يعيد فتح منظور ذي مصداقية لتنفيذ حل الدولتين، وهو الحل الوحيد القادر على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لإسرائيل والاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين".



وتابع: "يجب أن تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب على السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها وتعزيزها بمساعدة المجتمع الدولي، أن تضمن حكمها".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القضاء على حركة "حماس" لا يزال أحد الأهداف الأساسية للعملية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو في أعقاب الاتصال مع ماكرون، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع الرئيس الفرنسي "على تفاصيل الخطة لتحرير الرهائن وشدد على أن الخطة تسمح لإسرائيل بتحقيق كافة أهداف الحرب التي حددتها، بما في ذلك القضاء على حماس".



وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء أكد أن ذلك، إلى جانب تحرير الرهائن، كان ولا يزال من الأهداف الأساسية لإسرائيل في الحرب، والتي حددتها من أجل تحقيقها".