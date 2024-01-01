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بعدما تشاور مع حاخامات حزبه.. سموتريتش يتجه للاستقالة من حكومة نتنياهو

الإثنين 03 يونيو 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعدما تشاور مع حاخامات حزبه.. سموتريتش يتجه للاستقالة من حكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر مطلعة على تفاصيل محادثات أجراها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مع حاخامات حزبه، إنه لا ينوي الانتظار حتى يتم الانتهاء من النقاش حول الصفقة بشأن غزة.

 

وأفادت قناة "كان" العبرية، أن سموتريتش تشاور مع حاخامات حزبه بشأن استمرار مسار الحزب في الحكومة. ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، فإنه إذا قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخطوط العريضة للصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن سموتريتش سيقدم استقالته.

ووفقا للمصادر نفسها، فإنه إذا استمر نتنياهو في الترويج للصفقة، فقد يستقيل وزير المالية قبل الأوان من الحكومة. وبالفعل، كان سموتريتش هدد مساء السبت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالانسحاب من الحكومة.

وقال سموتريتش: "لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء وأوضحت له أنني لن أكون جزءا من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة وتنهي الحرب دون تدمير حماس وعودة جميع المختطفين. لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، وإطلاق سراح جماعي للإرهابيين الذين، لا سمح الله، سيعودون لقتل اليهود"، وفق تعبيره.

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وفيما أعلن أوفير فولك مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي  أن إسرائيل قبلت خطة بايدن رغم أنها "معيبة"، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.

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