وقفة في الناصرة مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

الناصرة/سما/

شارك عشرات الناشطين من أراضي عام 48، الليلة، في وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، وسط مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية و اعتقال اثنين من المتظاهرين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير دقة، الذي تحتجزه السلطات الإسرائيلية منذ 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكر أحد المشاركين في الوقفة أنها استمرت نحو 20 دقيقة قبل أن تصل الشرطة وتبلغ المتظاهرين بفض الوقفة في غضون دقائق بادعاء أنها "غير قانونية".

وتتواصل الوقفات والفعاليات الاحتجاجية في المجتمع العربي الفلسطيني بأراضي عام 48 مع نهاية كل أسبوع للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير دقة.

وفي السياق، قررت المحكمة العليا الاسرائيلية في 20 أيار/ مايو عقد جلسات استماع خلال النصف الأول من شهر حزيران/ يونيو، وذلك للنظر في التماس قدمته عائلة الشهيد الأسير وليد دقة لمطالبة السلطات الإسرائيلية بتحرير جثمانه.

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