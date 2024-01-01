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شاهد ..أنس جابر: ما يحصل في غزة «شريط مرعب»

السبت 01 يونيو 2024 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..أنس جابر: ما يحصل في غزة «شريط مرعب»



سما / وكالات /

 

طالبت نجمة كرة المضرب التونسية أنس جابر العالم بـ«الحديث أكثر» عن الحرب المستمرة في غزّة، واصفة تأثير الصراع بأنه «غير عادل».

 

قالت جابر أفضل لاعبة عربية في تاريخ كرة المضرب إنها توقفت فعلياً عن متابعة الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي.

أضافت ابنة التاسعة والعشرين الجمعة «أكون حزينة جداً عندما أشاهد الأخبار كل يوم، وبصراحة أتفادى التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ما يحصل في غزّة الآن شريط مرعب».

وجاء حديث جابر في مؤتمر صحافي بعد بلوغها دور الـ16 في بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس.

تابعت اللاعبة التي بلغت نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات «أتمنى أن يتحدّث العالم أكثر لأن ما يحدث غير عادل. هؤلاء الأطفال، النساء، الرجال، يعانون. نحن في 2024، ومن المحزن للغاية أن نرى كثيراً من الدول تلتزم الصمت حيال ما يحصل».

وكانت جابر أصبحت سفيرة لـ«النوايا الحسنة» لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة «للمشاركة في مبادرات مختلفة، بما في ذلك مبادرة ترتكز على حالة الطوارئ في غزة»، بحسب ما قالت المنظّمة آنذاك.

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