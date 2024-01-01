مستشفى في نيويورك يفصل ممرضة أمريكية من أصل فلسطيني بسبب غزة

نيويورك /سما/

أقدم مستشفى في مدينة نيويورك على فصل ممرضة أمريكية مسلمة من أصل فلسطيني بعد أن وصفت الحرب الإسرائيلية في غزة بأنها "إبادة جماعية".

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها أثناء تسلم جائزة تقديرا لعملها مع الأمهات الثكالى اللاتي فقدن أطفالا أثناء الحمل والولادة.

وقال لانجون هيلث المتحدث باسم المستشفى، إنه سبق تحذير حُسن جبر ممرضة المخاض والولادة من طرح آرائها "حول هذه القضية المثيرة للخلاف في مكان العمل".

ونشرت جبر على إنستجرام أنها حصلت على الجائزة في 7 مايو، وأنها تلقت خطاب إنهاء عملها في وقت لاحق من الشهر.

وتحدثت في جانب من كلمتها عن الأمهات اللاتي فقدن أطفالهن خلال الحرب في غزة.

وقالت جبر في مقطع فيديو لكلمتها نشرته على الإنترنت: "يؤلمني أن أرى نساء من بلدي يعانين من فواجع لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الدائرة في غزة".

وقال المتحدث باسم المستشفى لوكالة "رويترز"، إنه سبق تحذير جبر في ديسمبر "في أعقاب واقعة سابقة... وقد اختارت عدم الالتفات إلى ذلك في حفل أقيم في الآونة الأخيرة لتكريم الموظفين بحضورٍ واسع من زملائها، الذين شعر بعضهم بالاستياء بعد تعليقاتها"، دون تقديم تفاصيل حول الواقعة السابقة.