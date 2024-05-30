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تحييه المطربة التركية "هاديسا"..

حفل غنائي ضخم في " ريكسوس راداميس" شرم الشيخ بمناسبة عيد الأضحى

الخميس 30 مايو 2024 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفل غنائي ضخم في " ريكسوس راداميس" شرم الشيخ بمناسبة عيد الأضحى



شرم الشيخ/سما/

أعلنت مجموعة فنادق "ريكسوس" مصر عن إحياء لحفلٍ غنائيّ ضخمٍ تُشارك فيه المُغنّية التركية البلجيكية الشهيرة "هاديسا"؛ مساء يوم 17 يونيو 2024 في فندق " ريكسوس راداميس" شرم الشيخ , وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك،

ومن المُتوقّع أن يحضره الالاف من مُحبي المطربة"هاديسا"، من شتّى أنحاء العالم للاستمتاع بالأجواء المُفعمة بالحياة في شرم الشيخ واختبار أعلى درجاتالفخامة والرفاهية في فندق " ريكسوس راداميس".

و قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لفنادق "ريكسوس" مصر: "إننا لمتحمسون للغاية لاستضافة هاديسا في ريكسوس راداميس شرم الشيخ. إن طاقتها وحضورها وأداءها، فضلًا عن موهبتها الاستثنائية، سيُضيفون كثيرًا إلى الأجواء الاحتفالية الفاخرة التي نودّ أن يستمتع بها ضيوفنا. 

واوضح ان هذا الحفل هو مجرد بدايةَ سلسلة من الحفلات المُميّزة التي نعتزم تنظيمها مُستقبلًا لجعل ريكسوس راداميس وجهةً رئيسةً للاستمتاع بالتجارب الاستثنائية".

كما أوضح السيد يلدريم أنّ هذا الحفل سيستقطبمُحبي الموسيقى وجماهير المُغنية "هاديسا" من مُختلف أنحاء المنطقة؛ حيث ستقدم اشهر أغانيها، وستُرافق ذلك عروضٌ راقصة مُذهلة في أجواء حماسية آسرة تجعل من هذا الحفل أحد أبرز حفلات الموسم.

يذكر أنّ المجموعة قد افتتحت فندق " ريكسوس راداميس" شرم الشيخ مؤخرًا. ويقع على طول شواطئ البحر الأحمر، ويضمّ عددًا من المرافق والمنشآت العالمية، وأماكن الإقامة الفاخرة، والإطلالات الساحرة، والخدمات الاستثنائية، ومجموعة من الأنشطة التي تُناسب الضيوف من مختلف الأعمار؛ وهو ما يجعل من هذا الفندق وجهةً مثالية لقضاء لحظات لا تنسى.

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