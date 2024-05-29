سفارة روسيا بمصر تعليقا على دعوة هيلي إسرائيل لـ"القتل"

القاهرة/سما/

علقت السفارة الروسية لدى مصر على صور نيكي هيلي، المندوبة الدائمة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، المرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب الجمهوري، التي تدعو إلى "إنهاء" الفلسطينيين.

وفي بيان لها، قالت السفارة الروسية لدى القاهرة: "بينما تعمل روسيا على التغلب على حق الفيتو لواشنطن واعتماد القرار في مجلس الأمن بشأن وقف الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة، تعلن المندوبة الدائمة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هيلي عن الحب الأمريكي اللامتناهي لإسرائيل وتكتب "اقتلهم وانهِ أمرهم"، على القذائف التي يتم قتل المدنيين الفلسطينيين باستخدامها لمدة سبعة أشهر".

وأضافت السفارة: "وهذا هو عرض حقيقي للسياسة الخارجية "المحبة للسلام" للبيت الأبيض، التي قد عانت بسببها حتى الآن أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا والآن تعاني منها فلسطين"، متابعة: "والآن حصل مفهوم "الشر العالمي" على معنى جديد، على الرغم من أنه كان يبدو أن جميع "الخطوط الحمراء" التي يمكن تخيلها قد تم تجاوزها".

هذا وزارت نيكي هيلي الحدود الإسرائيلية اللبنانية يوم الثلاثاء لتعرب عن تضامنها مع تل أبيب تاركة رسالة "اقضوا عليهم" على إحدى قذائف المدفعية الإسرائيلية.